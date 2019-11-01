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HaberlerGalatasarayÅžampiyon Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ± statta!
01.11.2019 - 21:41 | | Ä°HA

Åžampiyon Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ± statta!

FenerbahÃ§eâ€™yi maÄŸlup ederek Erkekler Spor Toto Åžampiyonlar KupasÄ±â€™nÄ± kazanan Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde kupa ile tribÃ¼nleri turladÄ±.Â

Åžampiyon Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ± statta!

Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, Ankaraâ€™da oynanan 2019 Erkekler Spor Toto Åžampiyonlar KupasÄ±â€™nda FenerbahÃ§eâ€™yi 3-2 maÄŸlup ederek kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Voleybolcular ve teknik ekip, SÃ¼per Ligâ€™in 10. haftasÄ±nda TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™ndaki Galatasaray - Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde tribÃ¼nleri dolaÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, saha kenarÄ±ndan kupa ile stadÄ± turladÄ±.Â 

Taraftarlar da ÅŸampiyon voleybolculara tezahÃ¼ratlarda bulundu. Ã–te yandan final mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de barkovizyondan gÃ¶sterildi.Â 

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