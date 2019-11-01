Åžampiyon Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ± statta!

Galatasaray Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, Ankaraâ€™da oynanan 2019 Erkekler Spor Toto Åžampiyonlar KupasÄ±â€™nda FenerbahÃ§eâ€™yi 3-2 maÄŸlup ederek kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Voleybolcular ve teknik ekip, SÃ¼per Ligâ€™in 10. haftasÄ±nda TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™ndaki Galatasaray - Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde tribÃ¼nleri dolaÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, saha kenarÄ±ndan kupa ile stadÄ± turladÄ±.Â



Taraftarlar da ÅŸampiyon voleybolculara tezahÃ¼ratlarda bulundu. Ã–te yandan final mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de barkovizyondan gÃ¶sterildi.Â