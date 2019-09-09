Şampiyon olmuş gibi!

Her sporcuya tek tek desteğini hissettiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun dün de gündemi yoğundu. Öncelikle Dünya Motokros Şampiyonası’nın ödül törenine katılan Bakan Kasapoğlu, ardından da Ankara’nın yolunu tuttu. Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçına da yetişti, her sayıda büyük heyecan yaşadığı gözlendi.

Maçtan sonra hem üzüntüyü hem sevinci birarada yaşayan Kasapoğlu, “Sporcularımızı, teknik heyetimizi, federasyonumuzu, tribünleri dolduran taraftarı... Herkesi tek tek kutluyorum. Son dakikaya kadar ümidimiz şampiyon olma yönündeydi. Ama şampiyon olmuş kadar olduk. Çok güçlü ve çok tecrübeli bir takım olan Sırbistan’a meydan okuduk” dedi.

Genç sporculara ve çok iyi bir altyapıya sahip olduklarını sözlerine ekleyen Gençlik ve Spor Bakanı, “Biliyorsunuz müsabakalar öncesi sporcularımızla bir araya gelmiştik. Bu başarıyı onlardan bekliyorduk. Turnuvanın başından itibaren çok güzel bir performans ortaya koydular. Sadece voleybolda değil, tüm branşlarda güzel haberler duyuyoruz, görüyoruz. Başarıya doğru yürüyen bir spor ruhumuz var. İkinci olduk diye üzülmüyoruz. Seviniyoruz çünkü bu dereceler daha büyük başarıların müjdecisi” ifadelerini kullandı.