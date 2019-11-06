Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu! Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Şampiyonlar Ligi A grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray bu akşam 4. hafta maçında Santiago Barnebau'da Real Madrid'e konuk olacak. Geride kalan 3 haftada sadece 1 puan toplayan bilen temsilcimiz Club Brugge karşısında aldığı beraberliğin ardından 1 puanı hanesine yazdırdı. PSG ve Real Madrid maçlarında iyi bir futbol ortaya koymasına karşın bir türlü gol bulamayan Galatasaray son iki karşılaşmadan ise puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Bu akşam oynanacak olan Real Madrid maçı öncesinde 1 puan ile son sırada yer alan temsilcimizin gruptan çıkma şansı bu akşam oynanacak olan Real Madrid maçı ile netleşecek. Temsilcimizin alacağı olası bir galibiyet Real Madrid ile puanların eşitlenmesi anlamına geliyor.

Grubun favori ekibi PSG geride kalan 3 maçınıda kazanarak 9 puan ile zirvede yer alıyor. Real Madrid Galatasaray karşısında aldığı üç puan ve Club Brugge karşısında aldığı beraberlik ile 4 puan ile ikinci sırada ve 2 puanlı Belçika temsilcisi ise aldığı iki beraberlikle 3. sırada yer alıyor.