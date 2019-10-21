Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, ilk maçında Belkçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalırken 2. maçında Fransız devi Paris Saint Germain'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü...



A GRUBU 2. HAFTA MAÇLARI



Real Madrid 2-2 Club Brugge



Galatasaray 0-1 Paris Saint-Germain



A GRUBU PUAN DURUMU



1- Paris Saint Germain - 6 P.



2- Club Brugge - 2 P.



3 -Galatasaray - 1 P.



4- Real Madrid - 1 P.



A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ



22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA



Galatasaray - Real Madrid (22.00)



Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)