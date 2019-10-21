21.10.2019 - 19:11 |
Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında yarın İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılar, mücadele öncesi 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta maçları...
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, ilk maçında Belkçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalırken 2. maçında Fransız devi Paris Saint Germain'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü...
A GRUBU 2. HAFTA MAÇLARI
Real Madrid 2-2 Club Brugge
Galatasaray 0-1 Paris Saint-Germain
A GRUBU PUAN DURUMU
1- Paris Saint Germain - 6 P.
2- Club Brugge - 2 P.
3 -Galatasaray - 1 P.
4- Real Madrid - 1 P.
A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA
Galatasaray - Real Madrid (22.00)
Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)