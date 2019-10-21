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21.10.2019 - 19:11 |

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında yarın İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılar, mücadele öncesi 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta maçları...

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, ilk maçında Belkçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalırken 2. maçında Fransız devi Paris Saint Germain'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü...

A GRUBU 2. HAFTA MAÇLARI

Real Madrid 2-2 Club Brugge

Galatasaray 0-1 Paris Saint-Germain

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Paris Saint Germain - 6 P.

2- Club Brugge - 2 P.

3 -Galatasaray - 1 P.

4- Real Madrid - 1 P.

A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Galatasaray - Real Madrid (22.00)

Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)

Real Madrid'ten gözdağı! "Antrenmana hazırız"
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