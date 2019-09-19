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HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?
19.09.2019 - 00:04 |

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar bu akşam oynandı. Belçika deplasmanında Club Brugge'la karşılaşan Cimbom, rakibiyle golsüz berabere kaldı ve ilk maçında ilk puanını aldı. Peki Galatasaray ilk haftayı kaçıncı sırada kapattı ve bir sonraki maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü...

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı dün ve bugün oynanan maçlar sonrası sonra erdi. Ülkemizi bu yıl devler liginde temsil eden tek takım olan Galatasaray, ilk maçında Belçika deplasmanında puan almayı başardı. İşte temsilcimizin yer aldığı A Grubu'nda görünüm...

A GRUBU İLK MAÇLARIN SKORLARI

Club Brugge 0-0 Galatasaray

PSG 3-0 Real Madrid

A GRUBU PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü Galatasaray kaçıncı sırada


A GRUBU 2. HAFTA FİKSTÜRÜ (1 EKİM 2019)

Real Madrid - Club Brugge (19:55)

Galatasaray - PSG (22:00)


Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
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