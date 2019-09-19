19.09.2019 - 00:04 |
Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar bu akşam oynandı. Belçika deplasmanında Club Brugge'la karşılaşan Cimbom, rakibiyle golsüz berabere kaldı ve ilk maçında ilk puanını aldı. Peki Galatasaray ilk haftayı kaçıncı sırada kapattı ve bir sonraki maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü...
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı dün ve bugün oynanan maçlar sonrası sonra erdi. Ülkemizi bu yıl devler liginde temsil eden tek takım olan Galatasaray, ilk maçında Belçika deplasmanında puan almayı başardı. İşte temsilcimizin yer aldığı A Grubu'nda görünüm...
A GRUBU İLK MAÇLARIN SKORLARI
Club Brugge 0-0 Galatasaray
PSG 3-0 Real Madrid
A GRUBU PUAN DURUMU
A GRUBU 2. HAFTA FİKSTÜRÜ (1 EKİM 2019)
Real Madrid - Club Brugge (19:55)
Galatasaray - PSG (22:00)