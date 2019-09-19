Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 2. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı dün ve bugün oynanan maçlar sonrası sonra erdi. Ülkemizi bu yıl devler liginde temsil eden tek takım olan Galatasaray, ilk maçında Belçika deplasmanında puan almayı başardı. İşte temsilcimizin yer aldığı A Grubu'nda görünüm...



A GRUBU İLK MAÇLARIN SKORLARI



Club Brugge 0-0 Galatasaray



PSG 3-0 Real Madrid



A GRUBU PUAN DURUMU







A GRUBU 2. HAFTA FİKSTÜRÜ (1 EKİM 2019)



Real Madrid - Club Brugge (19:55)



Galatasaray - PSG (22:00)





