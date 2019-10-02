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02.10.2019 - 01:24 |

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, 2. maçında Fransız devi Paris Saint Germain'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü...

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

A GRUBU 2. HAFTA MAÇLARI

Real Madrid 2-2 Club Brugge

Galatasaray 0-1 Paris Saint-Germain

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Paris Saint Germain - 6 P.

2- Club Brugge - 2 P.

3 -Galatasaray - 1 P.

4- Real Madrid - 1 P.

A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Galatasaray - Real Madrid (22.00)

Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)

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