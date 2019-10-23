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23.10.2019 - 01:18 |

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün başladı. Ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta fikstürü...

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Peki Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta maçları...

A GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI

Club Brugge  0-5 Paris Saint-Germain

Galatasaray 0-1 Real Madrid

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Paris Saint Germain - 9 P.

2- Real Madrid - 1 P.

3- Club Brugge - 2 P.

4 -Galatasaray - 1 P.

A GRUBU 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Real Madrid - Galatasaray (23.00)

Paris Saint-Germain - Club Brugge (23.00)

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