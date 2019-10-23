Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Peki Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta maçları...



A GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI



Club Brugge 0-5 Paris Saint-Germain



Galatasaray 0-1 Real Madrid



A GRUBU PUAN DURUMU



1- Paris Saint Germain - 9 P.



2- Real Madrid - 1 P.



3- Club Brugge - 2 P.



4 -Galatasaray - 1 P.



A GRUBU 4. HAFTA FİKSTÜRÜ



6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA



Real Madrid - Galatasaray (23.00)



Paris Saint-Germain - Club Brugge (23.00)