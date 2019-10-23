23.10.2019 - 01:18 |
Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta fikstürü! Galatasaray kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün başladı. Ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta fikstürü...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Peki Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 4. hafta maçları...
A GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI
Club Brugge 0-5 Paris Saint-Germain
Galatasaray 0-1 Real Madrid
A GRUBU PUAN DURUMU
1- Paris Saint Germain - 9 P.
2- Real Madrid - 1 P.
3- Club Brugge - 2 P.
4 -Galatasaray - 1 P.
A GRUBU 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA
Real Madrid - Galatasaray (23.00)
Paris Saint-Germain - Club Brugge (23.00)