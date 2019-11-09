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09.11.2019 - 14:48 |

Şampiyonlar Ligi finali için New York hazırlığı

Dünya futbolunun 1 numaralı futbol organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi, ilk kez Avrupa’nın dışına çıkacak. Dev turnuvayı kıtanın dışına taşıma planları uzun süredir yapılırken, bununla ilgili yer ve tarihin belirlendiği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi finali için New York hazırlığı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

UEFA’nın 2024 Şampiyonlar Ligi finalini Amerika Birleşik Devletleri’ne taşıyacağı, New York kentinin ev sahipliği yapması için uygun yer olarak belirlendiği belirtildi. Dev hamleyi gerçekleştirmek üzere UEFA’nın konuyu masaya yatırdığı, paydaşları ve ticari ortaklarıyla ABD finalini görüşmeye başladığı aktarıldı.

Maçın oynanması için New York’taki MetLife Stadyumu’nun düşünüldüğü ifade edildi. Amerikan futbolu maçlarına ev sahipliği yapmasıyla bilinen ünlü stadyumun 82 bin kişilik kapasitesi bulunuyor. Bir önceki sezon İspanya Madrid’de oynanan final karşılaşması bu sezon ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde geçecek.  

Şampiyonlar Ligi finali için New York hazırlığı

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