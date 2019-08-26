Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman? Başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere tüm futbolseveler bu soruya yanıt arıyor. Medipol Başakşehir'in 3. turda elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz Galatasaray oldu. Tüm dünyanın soluksuz takip ettiği Şampiyonlar ligi maçlarına çok az bir süre kalırken kura çekiliş tarihi heyecanla araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. İlk maçlar ise 17-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Lille, Atalanta