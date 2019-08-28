Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. Sarı kırmızılı takımı 1. torbadan oldukça zorlu rakipler beklerken 2. torbada yer alan takımlar ise oldukça dikkat çekiyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar Donetsk, Tottenham, Benfica

3. Torba: Lyon, Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb