Şampiyonlar Ligi kura çekilişi saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekilişi Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek. Bu akşam Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak olan kura çekilişine Süper Lig'in son şampiyonu olarak Galatasaray 4. torbadan katılacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekilişi hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün saat 19:00'da Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekilişi beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Çekiliş esnasında haberimiz anlık olarak güncellenecek ve Galatasaray'ın rakipleri ilk andan itibaren siz değerli takipçilerimiz ile paylaşılacaktır.

İŞTE GALATASARAY'I BEKLEYEN ZORLU RAKİPLER

Pot 1

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Bayern Munich

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit

Pot 2

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica

Pot 3

Lyon

Bayer Leverkusen

Salzburg

Olympiacos

Club Brugge

Valencia

Inter Milan

Dinamo Zagre