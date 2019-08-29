Şampiyonlar Ligi kura çekilişi saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Dün akşam gerçekleştirilen play-off rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligine katılacak son üç takımda belli oldu. Ülkemizi bu platformda temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ında böylelikle muhtemel rakipleri belirlenmiş oldu. Kuraya 4. torbadan katılacak olan temsilcimiz Galatasaray'ı oldukça zorlu rakipler bekliyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekilişi saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekilişi Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek. Bu akşam Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak olan kura çekilişine Süper Lig'in son şampiyonu olarak Galatasaray 4. torbadan katılacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekilişi hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün saat 19:00'da Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekilişi beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Çekiliş esnasında haberimiz anlık olarak güncellenecek ve Galatasaray'ın rakipleri ilk andan itibaren siz değerli takipçilerimiz ile paylaşılacaktır.
İŞTE GALATASARAY'I BEKLEYEN ZORLU RAKİPLER
Pot 1
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Bayern Munich
Juventus
Manchester City
Paris Saint-Germain
Zenit
Pot 2
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica
Pot 3
Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olympiacos
Club Brugge
Valencia
Inter Milan
Dinamo Zagre