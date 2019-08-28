Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri....

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl ülkemizi Galatasaray'ın temsil edeceği devler liginde gruplar belli olacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. İlk maçlar ise 17-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Galatasaray, Lille, Atalanta