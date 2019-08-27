Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi için geri sayım sürüyor. UEFA'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olacak. Grup aşamasından başlayacak olan Galatasaray, 4. torbadan çekilişe katılacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman yapılacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. İlk maçlar ise 17-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Lille, Atalanta