Şampiyonlar Ligi yayın hakları için en az 1.4 milyar euro

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

2018'den beri İngiltere'de Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran BT Sport, sözleşmesini uzattı.

Yeni sözleşmeye göre yayın haklarını 2022'ye kadar uzatan medya devi, 3 sezonluk bedel olarak en az 1.4 milyar euro ödeyecek. Yayın hakları için yarışan bir diğer medya şirketi ise Sky Sports idi.

Yeni sözleşmedeki yayın hakları bedeli tam olarak bilinmezken, 2018'de ödenen bedel olan 1.4 milyar euronun altında olmayacağı belirtildi.

Final İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu sene 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.