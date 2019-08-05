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05.08.2019 - 10:59| AA

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

 Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

 Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

 Maç programı TSİ şöyle:

 Yarın:

 20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

 20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

 21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)

 21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

 21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba:

 20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

 20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)

 21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

 21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

 21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

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