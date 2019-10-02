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02.10.2019 - 01:58 |

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bu akşam oynanan 8 maçla başladı. Oldukça heyecanlı maçlara sahne olan ilk gün sonrası gözler 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadelelere çevrildi. Peki futbolseverlerin merakla araştırdığı Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bugün oynanacak 8 maçla sona erecek. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak programı sizler için bir araya getirdik. İşte 2 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi programı...

E GRUBU

19:55 Genk - Napoli

22:00 Liverpool - Salzburg

F GRUBU

19:55 Slavia Prag - Dortmund

22:00 Barcelona - Inter

G GRUBU

22:00 Zenit - Benfica

22:00 RB Leipzig - Lyon

H GRUBU

22:00 Valencia - Ajax

22:00 Lille - Chelsea

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