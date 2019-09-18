Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışma: PSG - Real Madrid...

PSG – REAL MADRİD

Şampiyonlar Ligi’nin gediklilerinden Paris Saint Germain ile Real Madrid, A Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maça Misli.com üzerinden canlı bahis de oynanabilecek.

Fransa Ligi’ni uzun zamandır domine eden ancak bu başarıyı bir türlü Şampiyonlar Ligi’ne taşıyamayan Paris Saint Germain, bu sezon önceki yılların aksine daha sessiz. Transferde kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve son gün Icardi’yi alan Fransız ekibi belki de Avrupa’nın en tehlikeli ileri ucunu kurdu fakat Real Madrid karşısında Neymar, Mbappe ve Cavani’den yoksunlar. Genellikle grup aşamasında sıkıntı yaşamayan ev sahibi üst turlarda ise birbirinden dramatik tecrübeler yaşayarak kupaya her defasında veda etti.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu denildiğinde akla gelen ilk takım olan Real Madrid ise Ronaldo gittiğinden beri tatsız. Hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bıraktılar ve uzun bir aradan sonra Devler Ligi’nde de başarısız oldular. Yeni sezona Zidane yönetiminde giren Eflatun-beyazlılar transferde Eden Hazard’ı alarak Avrupa’da ses getirdi. Öte yandan Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo gibi pahalı transferler de yaptılar; ama bu takviyeler alışılmış Real Madrid transfer sezonlarının gerisinde kaldı eleştirileri var. Lige de çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyemeyiz. Konuk ekipte de tıpkı rakibindeki gibi önemli eksikler var. Kaptan Sergio Ramos’un yanı sıra bir diğer savunmacı Nacho da cezalı. Marcelo, Luka Modric, Isco, Marco Asensio ve Federico Valverde ise sakat. Eflatun-beyazlılarda tüm yük Karim Benzema, James Rodriguez ve Gareth Bale’in üzerinde olacak gibi görünüyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

PSG’nin son 23 Şampiyonlar Ligi maçının 21'i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 34 maçının 31’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

PSG, Avrupa Kupaları'nda evinde oynadığı son 51 maçta sadece 3 kez kaybetti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Paris Saint Germain ve gol bahislerini tercih etmiş durumda. Gollerde daha çok 2.5 ve 3.5 gol üzerine yoğunlaşan üyeler ayrıca ev sahibi galibiyeti ve üst seçeneğine de ilgi göstermiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Üst açısından ideal bir maç. Ramos, Marcelo, Nacho gibi kritik savunma eksikleri, Modric gibi orta alan maestrosu da yokken PSG galibiyeti ile 2.5 Üst iyi bir oran olur.