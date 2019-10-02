Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru! İşte toplu sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında 8 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın görev beklediği maçta Juventus, sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri, 17. dakikada Gonzalo Higuain, 61. dakikada Federico Bernardeschi ve 88. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

C Grubu'nda Manchester City, sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını 66. dakikada Raheem Sterling ve 90 5. dakikada Philip Foden'in golleriyle 2-0 yendi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2

Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-7

Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2