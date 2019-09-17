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17.09.2019 - 20:06 |

Şampiyonlar Ligi iki maçla başladı: Inter 1-1 Slavia Prag / Lyon 1 - 1 Zenit

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

Şampiyonlar Ligi iki maçla başladı: Inter 1-1 Slavia Prag / Lyon 1 - 1 Zenit

F Grubu mücadelesinde Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı.

Slavia Prag, Peter Olayinka'nın 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de Inter'in baskıları 90 1 de Nicolo Barella'nın golüyle sonuç verdi ve maç 1-1 sona erdi.

G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
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