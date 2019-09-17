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17.09.2019 - 22:10 |

Şampiyonlar Ligi'nde maçlar nefes kesti! Toplu sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde maçlar nefes kesti! Toplu sonuçlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Napoli, Liverpool'u devirdi

Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Eljif Elmas'lı Napoli'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye yedek başlayan eski Fenerbahçeli Elmas 75. dakikada oyuna dahil oldu.

İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı

E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.

Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2

F Grubu:

Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0

G Grubu:

Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1

Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H Grubu:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1

CHELSEA 0 - 1 VALENCİA (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)

AJAX 3 - 0 LİLLE (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)

NAPOLİ 2 - 0 LİVERPOOL (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)

SALZBURG 6 - 2 GENK (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)

BENFİCA 1 - 2 LEİPZİG (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)

 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
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