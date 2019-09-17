Şampiyonlar Ligi'nde maçlar nefes kesti! Toplu sonuçlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
Napoli, Liverpool'u devirdi
Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Eljif Elmas'lı Napoli'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye yedek başlayan eski Fenerbahçeli Elmas 75. dakikada oyuna dahil oldu.
İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı
E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.
Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.
Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2
F Grubu:
Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0
G Grubu:
Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2
H Grubu:
Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0
Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1
CHELSEA 0 - 1 VALENCİA (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)
AJAX 3 - 0 LİLLE (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)
NAPOLİ 2 - 0 LİVERPOOL (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)
SALZBURG 6 - 2 GENK (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)
BENFİCA 1 - 2 LEİPZİG (MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ)