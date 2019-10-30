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30.10.2019 - 19:09 | | Skorer

Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı! Bolic...

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı Fenerbahçe paylaşımında bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı! Bolic...

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı Fenerbahçe paylaşımında bulundu.

UEFA paylaşımında 1996 yılında Fenerbahçe'nin Avrupa'da Manchester United'ı Old Trafford'da tarihte ilk yenen takım olduğuna vurgu yaptı. Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılarak büyük bir başarı elde etmişti.

Elvir Bolic'in 82. dakikada attığı gol Manchester United'ın 40 yıllık yenilmezlik rekorunu tarihe gömmüştü.

F.Bahçe 3. oldu
Fenerbahçe bir sonraki maçta Manchester United Kadıköy'e konuk oldu. ManU, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Ardından Juventus'a evinde 1-0 mağlup olan Fenerbahçe son karşılaşmada Rapid Wien ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe C Grubunu 7 puanla üçüncülük koltuğunda tamamladı ve Devler Ligi rüyası sona erdi.

C Grubu
Juventus 16
Manchester United 9
Fenerbahçe 7
Rapid Wien 2

Şampiyonlar Liginden Fenerbahçe paylaşımı Bolic...

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