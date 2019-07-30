Şampiyonluk daha da yakın!

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Takımın özellikle kondisyon ile ilgili antrenman programını düzenleyen deneyimli çalıştırıcı kamp raporu ile ilgili kulüp televizyonuna yaptığı değerlendirmede “Gözüken önceki dönemden daha da önce şampiyon olacağız” dedi.



2013-14 sezonunda nisan ayında şampiyon olan kadroda yer alan Eniseler bu şekilde çalışmaların devam etmesi durumunda en erken şampiyonluk rekorunun yenileceğini belirtti. Çok verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek oyuncuların performansından memnun olduğunu kaydetti.