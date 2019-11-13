Şampiyonluk için yetmez

SERDAR SARIDAĞ

Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmasına rağmen son 5 maçta 13 puan toplayarak, zirveye ortak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı zirveyle farkın azalmasının sevindirici olduğunu belirtirken, sergilenen futbolu şampiyonluk için henüz yeterli seviyede görmediğini söyledi.

Kurmayları ve yöneticilerle sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan deneyimli teknik adamın, oyun kalitesini arttırmak için kolları sıvadığı aktarıldı. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın daha fazla koşması ve daha fazla pozisyon yakalaması gerektiğine vurgu yapan Avcı, ligin devre arasına kadar bu tempoyu bulmaları gerektiğini dile getirdi.

Bu sezon şampiyonluk yarışında çok sayıda kırılma anları yaşanacağını düşünen siyah-beyazlı hoca, Başakşehir döneminde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle deyim yerindeyse yoğurdu üfleyerek yiyor. Son iki yılda puan farkına rağmen şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Avcı, bu sezon yarışa ortak olduklarını ancak oyun kalitesinin şampiyonluk adayı bir ekibin gerisinde kaldığını düşünüyor.

Milli arada tempoyu arttırmak için ekstra çalışmalar yaptıracak olan Abdullah Avcı, özellikle kadro istikrarı üzerinde duracak. Sürekli aynı oyunculara şans vermeyi planlayan Abdullah Avcı, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü takım iskeletini kuramamıştı. Burak Yılmaz, Elneny, N’Koudou ve Ljajic gibi isimlerin maç istikrarı yakalaması için çaba sarfedecek olan deneyimli teknik adamın, kanatları daha aktif hale getirecek çalışmalar üzerinde olduğu da ayrıca bildirildi.