05.11.2019 - 14:24 | | Ä°STANBUL, (DHA)
Samsunspor'da 'SaÄŸlam' karar
TFF 2'nci Lig ekibi YÄ±lport Samsunspor'da gÃ¶revinden istifa eden Ä°rfan Buz'un yerine tecrÃ¼beli teknik adam ErtuÄŸrul SaÄŸlam geliyor.Â
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 31 puanlÄ± lider Manisa Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n ardÄ±ndan 25 puanla 2'nci sÄ±rada yer alan YÄ±lport Samsunspor, tecrÃ¼beli teknik adam ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getiriyor. Â Â
Teknik direktÃ¶r Ä°rfan Buz'un ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan sonra taraftarÄ±n da Ã¶zellikle takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rmek istediÄŸi SaÄŸlam, ligin 11'inci haftasÄ±nda deplasmanda oynanan Zonguldak KÃ¶mÃ¼rspor maÃ§Ä±nÄ± da tribÃ¼nden izledi.
TakÄ±mÄ± yakÄ±ndan takip eden tecrÃ¼beli teknik adam ile prensipte anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ä°stanbul'da yapÄ±lacak son gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n resmi imzayÄ± atÄ±p gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± bekleniyor.