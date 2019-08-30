Samsunspor'da SÃ¼per Lig Ã¶zlemi

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Erzurum'daki YÃ¼ksek Ä°rtifa Kamp Merkezi'nde 10 gÃ¼n kamp gerÃ§ekleÅŸtiren kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte futbolcular yÃ¼ksek rakÄ±mda yeni sezon iÃ§in gÃ¼Ã§ depoladÄ±.

Sezon sonunda ÅŸampiyon olarak TFF 1. Lig'e Ã§Ä±kma planlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Karadeniz ekibinde asÄ±l hedef, uzun yÄ±llar mÃ¼cadele edilen SÃ¼per Lig'e tekrar yÃ¼kselebilmek.

Teknik direktÃ¶r Ä°rfan Buz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezon Ã¶ncesi adaptasyon sÃ¼resinin ardÄ±ndan Bolu ve Erzurum'da verimli kamp dÃ¶nemleri geÃ§irdiklerini belirtti.

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ä°smail UyanÄ±k gÃ¶zetiminde iyi bir transfer dÃ¶nemi geÃ§irdiklerine iÅŸaret eden Buz, bu sÃ¼reÃ§te istedikleri 7 transferi kadrolarÄ±na kattÄ±klarÄ±nÄ± ve takÄ±mdaki uyumun Ã§ok iyi olduÄŸunu aktardÄ±.

"Samsunspor'un SÃ¼per Lig'de olmasÄ± gerekiyor"

Ä°rfan Buz, Samsunspor ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli, kÃ¶klÃ¼ ve gÃ¼zel bir camia olduÄŸunu bildiÄŸini dile getirerek, "Samsunspor'un SÃ¼per Lig'de olmasÄ± gerekiyor ama ne yazÄ±k ki bazÄ± hata ve yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klar dolayÄ±sÄ±yla buraya kadar gelindi." dedi.

Bu sezon Ã¶ncelikli hedeflerinin TFF 1. Lig'e Ã§Ä±kmak olduÄŸunu vurgulayan Buz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AdÄ±m adÄ±m gidiyoruz. Camia ne olursa olsun kenetlenmiÅŸ, baÅŸarÄ±ya aÃ§ vaziyette. Hepimiz bÃ¶yleyiz. BaÅŸarÄ± elde etmek istiyoruz. Ã–ncelikle TFF 1. Lig'e Ã§Ä±kmak iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SayÄ±n YÃ¼ksel YÄ±ldÄ±rÄ±m ve baÅŸkanÄ±mÄ±z Ä°smail UyanÄ±k ile beraber Ã§ok uyumlu giden bir Samsunspor var. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, Ã§ok istiyoruz. Ä°nancÄ±mÄ±z tam. Bu inancÄ±n iÃ§ini doldurmak, sistemi oturtmak gerekiyor. FutbolcularÄ±mÄ±z Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar, sezona Ã¼mitli giriyoruz."

"Samsunspor'u hak ettiÄŸi yere getireceÄŸimize inanÄ±yorum"

GaziÅŸehir Gaziantep'ten kadroya dahil edilen stoper YalÃ§Ä±n KÄ±lÄ±nÃ§ ise transferlerin erken gerÃ§ekleÅŸtirilmesiyle kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± birlikte geÃ§irme fÄ±rsatÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.

Bunun takÄ±m bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ anlamÄ±nda iyi bir durum olduÄŸunu bildiren YalÃ§Ä±n KÄ±lÄ±nÃ§, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ligi kÃ¼Ã§Ã¼msemeden, rakiplerimizi de ciddiye alarak elimizden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Samsunspor'u hak ettiÄŸi yere getireceÄŸimize inanÄ±yorum. TFF 1. Lig'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zor bir ligdeyiz, herkesin bunun bilincinde olarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor. KulÃ¼p, taraftar ve camia olarak SÃ¼per Lig'i hak ediyor. Biz de bunun iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z."

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