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HaberlerMilli TakımSan Marino kalecisi Benedettini'nin makus talihi
12.10.2019 - 11:31 |

San Marino kalecisi Benedettini'nin makus talihi

Son olarak EURO 2020 Elemeleri'nde Belçika'ya 9-0 mağlup olan San Marino'da kaleci Simone Benedettini, son 5 maçtaki istatistikle gündemde...

San Marino kalecisi Benedettini'nin makus talihi

Skorer

Turnuvaların averaj takımı konumunda yer alan San Marino, EURO 2020 Elemeleri I Grubu'nda Belçika, Rusya, Güney Kıbrıs, Kazakistan ve İskoçya'nın bulunduğu grupta yer almıştı.

Son olarak da Belçika'ya 9-0 mağlup olan San Marino'da kaleci Simone Benedettini son 5 maçta kalesinde tam 181 şut gördü.

Bu şutların 30'u gol olurken, I Grubu'nda San Marino'nun yediği gol sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

Benedettini, İtalya 4. lig takımlarından Cattolica'nın formasını giyiyor.

Mavi beyazlı ekip gruptaki 8. maçında yarın deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak.

 

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