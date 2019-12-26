Sanki merkez bankası!

ONUR DİNÇER

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, son 10 yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı. 2019 yılının son ermekte olduğu günlerde, geride bırakmaya hazırlandığımız senenin rakamlarını da dahil ederek son dönemin bilançosunu çıkaran New York merkezli dergi, listenin başına boksör Floyd Mayweather’ı koydu.

Aktif boks hayatını bir süre önce noktaladığını duyurmasına karşın geçtiğimiz haftalarda yeniden ringlere döneceğini açıklayan Amerikalı boksör, 10 yıllık zaman zarfında 915 milyon dolarlık kazançla en çok parayı cebe indiren sporcu olarak öne çıktı. Mayweather’ın bu paranın önemli bir bölümünü 2015 ile 2017 arasında Manny Pacquiao ve Conor McGregor ile yaptığı dövüşlerden kazandığı bilgisi verildi.

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 800 milyon dolar ile son 10 yılda dünyada en çok kazanan ikinci sporcu unvanını aldı. Portekizli futbolcunun takipçi ve etkileşim sayısı hayli yüksek Facebook ve Instagram hesaplarının, elde ettiği bu gelirde büyük payı olduğuna vurgu yapıldı. Üçüncü sırayı Ronaldo’nun ‘ezeli rakibi’ Lionel Messi aldı… Barcelona’nın Arjantinli futbolcusunun kazancında, takım sporlarındaki tüm sporcular içinde en yüksek seviyede olan maaşının etkisine dikkat çekildi.

NBA’de Los Angeles Lakers’ta oynayan LeBron James, listeye dördüncü sıradan girdi ve en yukarıdaki basketbolcu oldu. LeBron’un 680 milyon dolarlık gelirinin, yüksek olan maaşına son dönemde ikiye katlanan reklam ve sponsorluklarının da eklenmesiyle oluştuğu aktarıldı. Beşinci sıra, tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer’in oldu… 38 yaşındaki tecrübeli raketin sadece geçen yıl 300 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşmasına imza attığı, 10 yılda 640 milyon dolar kazandığı belirtildi.