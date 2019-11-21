Şanlıurfasporlu oyuncular isyan etti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Şanlıurfaspor'da oyuncular kazan kaldırdı.

Güneydoğu ekibinin oyuncuları sosyal medyadan yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz yazmaktan yorulduk artık. Ne söz kaldı ne kelime. Hala antrenmana bir koli su, tesise kahvaltılık malzeme gelmiyorsa, forma için sakatlanan insanlara sahip çıkılmıyorsa, defalarca toplantı yapılsa da demek ki bir sonuç çıkmıyor. Artık antrenman ve maçlara çıkacak gücümüz de yok zaten."

Yeşil-sarılı ekip 13 maçta, 12 mağlubiyet 1 beraberlikle son sırada yer alıyor.