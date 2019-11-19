Şansa bak!

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Falcao ve Andone’nin sakatlığında forvetteki en büyük kozu Babel, sol dizindeki sorun nedeniyle Hollanda Milli Takımı’ndan çıkarıldı. Kaleci Muslera da bel ağrılarından dolayı Uruguay Milli Takımı kadrosundan gönderildi. Luyindama da dünkü D.Kongo-Gambiya maçında sakatlanarak oyunu terk etti

Galatasaray’da teknik heyetin korktuğu başına geldi, milli takımlara giden üç as oyuncusu sakatlandı.

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Babel, milli takımdan çıkarıldı.İki futbolcunun da sağlık durumlarının İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı dile getirildi.



8. sakat oldu

Bu iki futbolcunun ardından son sakatlık haberi de Luyindama’dan geldi. 25 yaşındaki oyuncu Demokratik Kongo’nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Başarılı futbolcu oyundan sedye ile çıktı ve yaklaşık 15 dakika sonra gelen Kongo’nun ikinci golünden sonra dizi buzla kaplanmış bir şekilde arkadaşlarıyla ayakta konuştu. Luyimdama Galatasaray’da sakatlanan 8. futbolcu oldu.

Bu arada Emre Akbaba’nın dışında sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao’nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone de, kendisi için hazırlanan özel dizlikle salon çalışmalarını sürdürdü.