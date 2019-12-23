Fenerbahçe bütün maçları derbi niyetine oynasa, herhalde her sezonu şampiyonlukla bitirirdi. Fenerbahçe’nin derbilerin sonuçlarını bu kadar kontrolü altına alıp, diğer maçlarda akılda, hayalde, hesapta olmayan puanlar yitirmesinin futbolun tekniğiyle, taktiğiyle anlatılır bir tarafı yok.

Fenerbahçe, çoğu derbide olduğu gibi Beşiktaş maçına iyi başladı. Beşiktaş ilk dakikalarda Lens’in bindirmeleri ve hızıyla Fenerbahçe kalesinde şöyle bir göründü, sonrasında oyunu rakibine teslim etti.

Fenerbahçe’de şunu gördük ki, Ozan Tufan asla kenar adamı olamaz, asla kenarda oynamaz. Ozan orta alanın merkezinde o kadar etkili işler yaptı, rakip kaleye o kadar dikine gitti ki, Beşiktaş orta alanı Ozan’ı durdurmakta çaresiz kaldı. Attığı gol tek kelimeyle muhteşemdi.

Ozan’ın golünden önce Fenerbahçe’nin iki oyuncusu Tolga ve Gustavo’nun Diaby’ye faul yaptığını iddia edenler olacaktır elbette... Cüneyt Çakır, belki de uluslararası maçlardaki fiziki mücadeleyi de göz önüne alarak faule gerek görmedi. Bu pozisyonda herkes hiç kuşkusuz rengine göre yorum yapacak. Ancak ikinci yarıdaki Serdar Aziz-Vida, “karakucak” güreşi sanki bir penaltıyı işaret ediyordu. Çıplak gözle rahatça görülen bu pozisyonda, hadi Cüneyt Çakır penaltıya gerek görmedi, VAR niye devreye girmedi, şaşırdım.

Beşiktaş ilk yarı boyunca Altay’ın bir yanlışı sonucu ceza alanı içinde kazandığı frikik dışında Fenerbahçe kalesinde en ufak bir tehlike yaratamadı. Hem Fenerbahçe savunması iyi oynadı, hem Beşiktaş’ın hücumcuları alışılmış görüntülerinin dışında kaldı.

Beşiktaş adına ilk yarıda son saniye golü gelmese, galibiyetin adresi belli bile olabilirdi. Atiba golü Beşiktaş için “Hayat öpücüğü” oldu. Ancak Caner’in çoğu frikiği “öldürücü yerlere” attığının hakkını teslim edelim.

Beşiktaş son saniye golünün morali ve Ljajiç katılımı ile ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Hele Jailson’un ayağının kayıp Burak’ın kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyon, Beşiktaş adına adeta “kader” anıydı. Böyle pozisyonları gözü kapalı gol yapan Burak, bu kez kaleci Altay’ın hayati hamlesine takıldı.

Aslında Fenerbahçe için bu maçta, Beşiktaş’ın sol kanat savunmacısı Rebocho adeta “maden” oldu. İlk golde penaltıyı Rebocho yaptı. Üçüncü golde İsla, sıfıra kadar gidip Muriç’e asist yaparken, en ufak bir Rebocho engellemesi görmedik.

Zaten maçın tamamına yakını Fenerbahçe’nindi. Ozan, Gustavo, hatta Tolga, Beşiktaş orta alanının etkinliğini sıfıra indirdi. Beşiktaş, Kadıköy’de son yılların en etkisiz futbolunu oynadı. Daha doğrusu Fenerbahçe, Beşiktaş’ı oynatmadı. Hatta Fenerbahçe, bu sezonun en etkili maçını oynadı...

Ozan, Serdar, Gustavo başta, Fenerbahçe’de boş adam yoktu. Çok hak ettiği bir maçı kazandı. Maçın adı derbi ise Fenerbahçe için sorun yok...