Fenerbahçe’yi tebrik ederim... Ligin ilk yarısını bir deplasman galibiyeti ile kapattığı ve şampiyonluk umutlarını ciddi anlamda ligin ikinci yarısına taşıdığı için... Ancak kazanırken, eksiği, gerçeği görmek iyidir. Bu galibiyete rağmen yazacaklarım, umarım Fenerbahçe’ye gönül verenleri kızdırmaz...

-Fenerbahçe iyi mücadele ediyor, boğuşuyor... Ama “kartondan kale“ gibi bir savunması var... Dokunuyorsunuz, yıkılıyor... Süper Lig‘de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın bekleri arkasına bu kadar rahat, bu kadar sık adam kaçırır mı? Fenerbahçe’nin bekleri kaçırıyor.

-Zanka‘nın geçen yıl Premier Lig‘deki performansını aktarayım ve taktiri sizlere bırakayım. Oynadığı takım Huddersfield. Küme düştü. Üstelik 38 maçta ancak 16 puan toplayarak ve tam 28 yenilgi alarak. 76 gol yedi, - 58 averaja sahip oldu. Böyle bir takımın stoperini Fenerbahçe‘ye layık görenler kimse, teknik direktör mü, sportif direktör mü, ya da bir başkası mı, Başkan Ali Koç‘un yerinde olsam, bu Zanka sorumlusunu kulübün kapısından içeri sokmam...

- Maç sonuçlarını genelde hakemlere bağlamam. Ancak bunu yazmalıyım: Hakem Halil Umut Meler, çağdaş hakemlikten zerre kadar nasibini almış olsa, oyunun daha başlarında Oğulcan‘ı iki dakika içinde iki sarı kartla atardı. Yapamadı, beceremedi. Belki de yüreği yetmedi. Ayrıca, Abarhoun, Vedat Muriç mücadelesinde Abarhoun‘un rakibini ciddi bir bozması var. En azından VAR‘ı hakeden bir penaltı pozisyonu. VAR’dan ne Serkan Tokat çağırdı, ne de sahada Halil Umut Meler oralı oldu. Penaltıya çok daha yakın olan pozisyon resmen “güme“ gitti.

- Maç başlarken defteri- kalemi elime aldım. Merakım; kenarlardan Vedat Muriç‘e ne kadar top geleceğiydi. İnanamazsınız tek not almadım, çünkü sağ ya da sol kenardan Vedat Muriç‘e havadan, ya da yerden tek top gelmedi. Fedakâr Muriç buna rağmen küsmeden, yılmadan, bıkmadan, usanmadan nasıl da mücadele ediyor.

-Ersun Hoca, Zanka‘yı çıkarıp, Gustavo‘yu stopere çekip, orta alana Emre‘yi almakla maça hayati bir dokunuş yaptı... En azından savunma güvenliğini biraz daha sağlama aldı... Ancak geçen haftanın en iyilerinden biri olan Tolga, bu maçın en kötülerinden biriydi. Hocanın yerinde olsam, Rodrigues değişikliği için biraz daha erken davranırdım. Kruse için de öyle... O kadar bitik ki, Fenerbahçe’yi bir eksik oynatıyor... Ayrıca Fenerbahçe‘nin, rakibi hazırlıksız ve az adamla yakalamak için daha hızlanması gerekiyor...

- Fenerbahçe‘nin para durumunun, sıkıntılarının farkındayım... Ancak sahadaki takım, iyi mücadele etmesine rağmen eksikleri adeta bağırıyor. Mutlaka iyi bir stoper. Her şartta kaliteli bir solbek. Belki top taşıyacak, Muriç‘i besleyecek bir kenar adamı ve en önemlisi Vedat‘ı “öksüz“ kalmaktan kurtaracak, enaz Vedat kadar etkili bir golcü.

-Bütün bunlar kolay mı? Elbette değil. Ama şu var... Şampiyonluk da kolay değil.