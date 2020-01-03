Saracchi bugün İstanbul’da

Cim-Bom’un, Alman ekibi RB Leipzig’ten 6 aylığına kiraladığı Marcelo Saracchi bugün İstanbul’a geliyor. Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Saracchi’ye RB Leipzig’den kazandığı ücreti verecek. Alman ekibi, Saracchi’yi 2018’de 12 milyon euro bonservisle River Plate’ten transfer etmişti.