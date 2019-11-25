Sarıca, iki deplasman galibiyetinden mutlu

Sarıca, önemli eksiklere rağmen galip ayrılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Zorlu haftayı biri Avrupada biri ligde olmak üzere iki dış saha galibiyetiyle kapattık. D.J. Kennedy ve Tony Crockerın olmadığı, Brandon Trichein sakat sakat oynadığı bu haftayı iki galibiyetle kapatmak hepimizi çok sevindirdi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor her maçın son anına kadar içinde olan bir takım, o nedenle önemli bir deplasmandı. Türk oyuncularımızın son haftalardaki katkılarının yanı sıra Metecan'ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni Milli Takım başantrenörü olarak da ayrıca memnun etti. Sonuç itibariye 9 haftada 8. galibiyetimizi aldık ve liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunu sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Buraya gelip bizleri destekleyen tüm Karşıyaka taraftarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.