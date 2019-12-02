SarÄ±ca: Ä°nancÄ±mÄ±zÄ± kaybetmedik

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde FenerbahÃ§e Beko'yu 68-57 maÄŸlup eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, "FenerbahÃ§e Beko maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§alÄ±nan kolay dÃ¼dÃ¼kler vardÄ±. Buna raÄŸmen biz direncimizi ve inancÄ±mÄ±zÄ± kaybetmedik, mÃ¼thiÅŸ bir savunma performansÄ± ortaya koyduk." dedi.

SarÄ±ca, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼thiÅŸ savunma yaptÄ±klarÄ± ve Ã§ok iyi direnÃ§ gÃ¶sterdikleri Ã¶nemli bir maÃ§Ä± kazandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

FenerbahÃ§e Beko'nun THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸu iÃ§in kurulmuÅŸ, Ã§ok iyi oyunculardan oluÅŸan bir kadrosu olduÄŸunu kaydeden SarÄ±ca, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â "MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§alÄ±nan kolay dÃ¼dÃ¼kler vardÄ±. Buna raÄŸmen biz direncimizi ve inancÄ±mÄ±zÄ± kaybetmedik, mÃ¼thiÅŸ bir savunma performansÄ± ortaya koyduk. FenerbahÃ§e Beko ve Anadolu Efes gibi Avrupa Ligi'nde DÃ¶rtlÃ¼ Final, ÅŸampiyonluk iÃ§in kurulmuÅŸ takÄ±mlara karÅŸÄ± zaman zaman bu direnci kaybedebilirsiniz ama biz direnci kaybetmeyen taraftaydÄ±k. HÃ¼cumdaki Ã¼Ã§ sayÄ± yÃ¼zdemiz Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼. Bu noktada daha iyi olabilseydik daha farklÄ± kazanabilirdik veya maÃ§Ä± Ã¶nceden bitirebilirdik ama ribauntlardaki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, artÄ± savunmadaki direncimiz bize seviye atlatacak Ã¶nemli bir galibiyet getirdi."

SarÄ±ca, sezon baÅŸÄ±ndan beri devam eden istikrarla liderliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirterek, "BÃ¼tÃ¼n takÄ±mÄ±mÄ±, bÃ¼tÃ¼n ekibimi, salona gelip bizi canÄ±gÃ¶nÃ¼lden destekleyen taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum ve kendilerine teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

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