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30.12.2019 - 10:29 | | İZMİR (AA)

Sarıca: Müthiş bir devre sonu yapıyoruz

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sezona müthiş bir başlangıç yaptık, müthiş de bir devre sonu yapmak üzereyiz" dedi.

Sarıca: Müthiş bir devre sonu yapıyoruz

 

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda OGM Ormanspor'u 86-70 mağlup ederek 12. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi başladıkları sezonun ilk yarısını çok iyi şekilde tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, iyi mücadele eden OGM Ormanspor karşısında rakibe saygı göstererek sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Takımını tebrik eden Sarıca, şunları kaydetti: "Ligdeki 14. maçımızda 12. galibiyetimizi aldık. Sezona müthiş bir başlangıç yaptık, müthiş de bir devre sonu yapmak üzereyiz. Bu benim için büyük bir mutluluk, camiamız için ise büyük bir gurur. Haftaya Anadolu Efes ile liderlik maçına çıkacağız. İlk devreyi lider bitirmek Karşıyaka tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şey. Devreyi 2. sırada 3. sırada bitirmek, oralara aday olabilmek benim söylemiş olduğum sürdürülebilir başarı. Bütün ekibimi ve bütün takımımı kutluyorum. İnşallah daha iyisini yapacağız."

 

 

 

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