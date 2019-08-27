Sarıca’dan jet uyarı!

A Milli Basketbol Takımı Coachu Ufuk Sarıca, Çin’in Suzhou şehrinde Atlas Turnuvası’nın 2. maçında Venezuela karşısında alınan yenilginin ardından oyuncularıyla bir toplantı yaptı.



Ersan İlyasova, Scottie Wilbekin ve Berk Uğurlu’dan yoksun oynadıkları bir hazırlık maçında sonucun çok önemli olmadığının altını çizen Sarıca, “Ancak uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz konularda aynı hataları tekrar ediyor olmak bizim gibi bir ekibe yakışmıyor. Artık şampiyonaya çok kısa süre kaldı ve herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Hata elbette olur ama bu kadar basit hataları kabul etmiyorum. Bu özel maçtı, belki ‘nasıl olsa yeneriz’ fikri kafamızdaydı ama hemen toparlanmamız lazım. Dünya Kupası’ndaki ilk maçımız Japonya ile ve o maçta hata hataları kesinlikle istemiyorum” diyerek oyuncularına uyarıda bulundu.



Öte yandan 12 Dev Adam dünü tek idmanla tamamladı. Milliler şut çalışması yaptı.