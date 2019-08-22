Sarıdağ: Yönetim, Quaresma'ya 'Kulüp bul' dedi...

İşte Serdar Sarıdağ'ın yorumlarından öne çıkanlar:

"- Yönetim Orhan Ak konusunda ödevini iyi yapamadı. Orhan Ak konusunun çözülmesi önemli. Yönetim krizi çözdü. Bu nedenle Göztepe karşısında Beşiktaş'ı favori görüyorum. Daha değişik ve diri bir Beşiktaş olacak.

- Yönetim birleştirici olmalı. 'Efendi Beşiktaş' 'Feda' güzel anlatıldı. Yönetim iç barışı sağlayacak adımlar atmalı. Bu olursa Beşiktaş'ın şampiyonluktaki şansı umulmadık oranda artar.

- N'Koudou, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği isim. Bütün transferler Avcı'nın onayıyla yapılıyor. Tottenham'da forma giyen bir isim. Premier Lig gezegenin en iyi ismi. Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum.

- Quaresma takımda kalıyor ama yönetim kulüp aramasını istedi. Avcı'nın sisteminde yeri yok. Yönetim yollarını ayırmak istiyor. Ama Quaresma'yı kadro dışı bırakıp Fulya'ya göndermemek lazım. Çünkü global isim. Dünyanın her yerinde tanınıyor.

- Ali Naibi transferde iyi gidiyor. Kale için Tolga Zengin gelirse şaşırmam. Tabii birinci seçenek Sinan Bolat ve Volkan Babacan. Bir kaleci daha alabilirler.

- Göztepe maçında çok sürpriz bir kadro olabilir. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadaki trollerin oyununa gelmesin. Bir maçta transferleri kötüleyemezsiniz. Abdullah Avcı bu ülkenin en başarılı hocalarından biri.

Beşiktaş'ın Göztepe maçındaki muhtemel 11'i şöyle: Karius, Douglas, Ruiz, Medel, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Lens, Tyler Boyd, Ljajic, Güven

'Monaco 3. forvet transfer yaptığında Falcao G.Saray'a gelecek'

Falcao'nun Galatasaray'a gelmeme ihtimalini çok düşük görüyorum zaten Monaco şu an birisiyle görüşüyormuş. Monaco, 3. forvet transferi yaptığında G.Saray'a gelecek."