21.10.2019 - 17:57 |
Sarri'den Merih Demiral'e övgü
A Milli Takımımızdaki performansıyla herkesin çok beğendiği ve Fransa maçındaki asker selamıyla da Avrupa'nın gündemine oturan Merih Demiral için Juventus’un teknik direktörü Maurizio Sarri de açıklamalar yaptı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesi konuşan Sarri, Merih’i beğendiğini söyledi.
Genç stoperin özelliklerini sıralayan tecrübeli çalıştırıcı, “Merih Demiral savunmaya kattıkları, çok yönlülüğü, heyecanı ve yoğunluğuyla önemli opsiyonlardan. Potansiyelini gösteriyor” dedi.