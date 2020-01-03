Sarvan: İlk yarının notu en yüksek hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'de ilk yarının ardından notu en yüksek hakem açıklandı.

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısında ilk yarının notu en yüksek hakemi Ali Palabıyık olduğunu açıkladı.

Sarvan şöyle konuştu: "Hakemin VAR'a gitmesi için birtakım prosedürler var. Hiçbir hakem talep gelmesine rağmen VAR'a gitmemezlik edemez. Kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren, ettirmeyen hakemlerimiz UEFA talimatlarına göre doğru karar verdi. Ancak VAR varken, bu tartışmalara izin vermemek adına ikinci yarıdan itibaren VAR hakemlerinin bunu kontrol etmesine karar verdik. Önümüzdeki seminerde haklı itirazı talebi değerlendirip penaltıda kalecinin çizgideki hareketine bakarak karar verecekler.

'5 bin küsür tartışmalı görüntü sistemimize yüklendi'

Hakem konusunda homojen olamıyoruz. Daha tecrübeli hakemler daha önemli maçlarda görev yapmak durumunda oluyor. Bilgisayar sistemimizde 43 hakemimiz not ortalamasına göre sıralanıyor ve ona göre görevlendirme yapılıyor. İlk yarının notu en yüksek hakemi Ali Palabıyık. Atamayı yaparken maçın skoruna göre değil, sistemimize göre yapıyoruz. İlk yarı boyunca 5 bin küsür tartışmalı görüntü sistemimize yüklenip değerlendirmeler yapıldı."