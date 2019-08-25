'SavaÅŸan Fabricio gÃ¶recekler'

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GenÃ§lerbirliÄŸi'nin yeni transferi Fabricio Baiano, "Hedefi olan bir kulÃ¼be geldim. Bu hedefe katkÄ±da bulunmak iÃ§in her ÅŸeyimi vermek istiyorum." dedi.

BrezilyalÄ± orta saha oyuncusu Baiano, kulÃ¼bÃ¼n YouTube kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, en bÃ¼yÃ¼k amacÄ±nÄ±n kendisine verilen fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirmek olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkent ekibine gelmeden Ã¶nce Nobre ve Luccas Claro ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran BrezilyalÄ± oyuncu, "Ä°kisi de kulÃ¼p ve ÅŸehir hakkÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler sÃ¶yledi. OnlarÄ±n yorumlarÄ± buraya gelmemde Ã§ok etkili oldu. BazÄ± araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±m. Tarihinde baÅŸarÄ±lar olan bir kulÃ¼p olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Hedefi olan bir kulÃ¼be geldim. Bu hedefe katkÄ±da bulunmak iÃ§in her ÅŸeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

KÄ±sa sÃ¼rede uyum sorununu atlatacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Baiano, "BurayÄ± Ã§ok seveceÄŸimi ve alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Tesislerden Ã§ok etkilendim. Ã‡ok gÃ¼zel bir kulÃ¼p yapÄ±sÄ± var. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ± Ã§ok etkileyici buldum. MÃ¼cadeleci bir ekip var burada. Antrenmanlar sert ve yoÄŸun geÃ§iyor. Zamanla onlarla daha da fazla iletiÅŸime geÃ§me ÅŸansÄ±m olacak." diye konuÅŸtu.

27 yaÅŸÄ±ndaki Baiano, savaÅŸÃ§Ä± bir oyuncu olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Taraftarlar, sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda kendinden birÃ§ok ÅŸey veren bir futbolcu gÃ¶recek. Bu kulÃ¼bÃ¼n hedefleri iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. TaraftarlarÄ±mÄ±z her ÅŸeyiyle savaÅŸan bir Fabricio gÃ¶recek. GenÃ§lerbirliÄŸi bana burada bulunmam iÃ§in bir fÄ±rsat verdi. OynayacaÄŸÄ±m futbolla kulÃ¼be bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermem gerekiyor. Mutlu olduÄŸum sÃ¼rece burada kalmak isterim. Åžu an tÃ¼m konsantrasyonum bana verilen bu ÅŸansÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermek."

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