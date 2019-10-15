Savunma bakanları

Fransa deplasmanına çıkan Türkiye’de defans hattı ve kaleci Mert Günok müthiş bir performans gösterdi. Savunma hattında Merih Demiral-Çağlar Söyüncü ikilisi, kalede Mert ve takım savunması rakibe hiç fırsat vermedi.



Özellikle kaleci Mert, ilk 25 dakikada 5 net kurtarış yaptı, maç geneli nde de toplamda 7 kurtarışla yıldızlaştı. Defans hattında ise Merih Demiral rüzgarı esti. Genç stoper, Fransa hücumlarına hiç şansı tanımadı. Tam 6 kez top kesme ile oynadı, 3 kez top kaptı ve 3 top uzaklaştırma rakamı yakaladı.

Çağlar da 4 kez top keserken, 2 kez top kaptı, 4 defa da top uzaklaştırdı. Kaan da 52’de oyuna girdikten sonra 3 top kapma, 4 top uzaklaştırma ile üstüne düşeni gerçekleştirdi. Giroud’nun golüne engel olamasak da maç boyunca defansta etkili bir Türkiye vardı.

‘Tarihi bir gece’

Fransa karşısında yaptığı 9 kurtarışla maçın adamı olan Mert Günok, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Mert, “Tarihi bir gece.. Gönül isterdi ki yenip garantileyelim. Ama uzun zamandır son dünya şampiyonuna kimsenin yapamadığını yaptık. Oyunun büyük bölümünde top rakipteydi. Önemli olan sonucu almaktı, bu 1 puan kapıyı büyük ölçüde araladı” dedi. Askerlerimize de selam gönderen tecrübeli kaleci, “Bu zorlu günlerde askerlerimize ve milletimize biraz olsun moral verebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

‘Bize inanın’

Fransa karşısında performansıyla ayakta alkışlanan Merih Demiral, taraftarlara teşekkür etti. Genç stoper, “Ne mutlu Türküm diyene. Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın” dedi.

Kaan Ayhan yine attı

Paris’te Kaan Ayhan golüyle Türkiye’yi sevince boğdu. Konya’da ilk maçta 2-0 kazanırken de ilk golü kaydeden Kaan, Fransa’da da affetmedi. İki maçta da kafa golüyle sahneye çıkan başarılı savunmacı Fransa’yı yıktı.