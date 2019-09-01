Savunma değişiyor

Teknik direktör Ersun Yanal bugünkü Trabzonspor maçı öncesi tek değişikliği savunmada yapmayı planlıyor. Stoper sıkıntısı sebebiyle bu bölgede orta saha oyuncusu Jailson’u oynatan Yanal, Brezilyalı’dan genel olarak memnundu. Ancak son Başakşehir maçında Jailson’un gerçek stoper olmadığı için yaptığı pozisyon hatası golle sonuçlandı. Bu süreç içinde takıma Adil Rami katıldı. Ayrıca iyileşen Serdar da hazır hale geldi. Yanal’ın bugün Jailson yerine bu iki isimden birine şans vereceği belirtildi. Rami çalışmalarda iyi gözükse de Serdar’ın oynaması bekleniyor.

Anahtar Nwakaeme

Trabzonspor, Kadıköy’de galibiyet arayacak. Ünal Karaman, geçen sezon son dakikada kaybedilen şansı kovalamak için Anthony Nwakaeme’yi kullanacak, 3 puanı Nijeryalı yıldız ile arayacak

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor, Kadıköy’de galibiyet istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen sezon son saniyede kaçan galibiyetin bu sefer alınmasını hesaplıyor.

Karaman, zorlu maçta Anthony Nwakaeme’yi adeta anahtar oyuncu olarak kullanacak. Bordo-mavililer 3 puanı Nijeryalı yıldızı ile almak için çabalayacak. Bu sezon Avrupa Ligi’nde gruplara kalan ve 2 maçta 4 puan alan Karadeniz ekibi, bu sezon zirve yarışında olmayı hedefliyor.

Bu nedenle de Ünal Karaman, Fenerbahçe deplasmanında gelebilecek bir galibiyet hem psikolojik üstünlük sağlayacak hem de gelecek haftalar için puan avantajı taşıyacak. Anthony Nwakaeme de formuyla göz dolduruyor.

Büyük önem

AEK maçlarının yıldızı olan, takımın liderliğini üstlenen ve Ünal Karaman’ın çok takdir ettiği bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlileri de zorlamaya çalışacak. Bu sezon tüm maçlarda ilk 11’de çıkacak Nijeryalı futbolcu, bu sezon formda görünümüyle taraftarların da sevgilisi oldu. Yusuf Yazıcı’nın ayrıldığı, Sturridge’in hazır olmadığı ve Abdülkadir Ömür’ün sakat olduğu bir ortamda Nwakaeme büyük önem kazanacak. Geçen sezondan beri üstüne koyan başarılı futbolcu bugünkü maçta belirleyici isimlerden olacak.

Çalışmalar bitti

Trabzonspor, Fenerbahçe ile bugün deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı’na gelen bordo-mavililer, burada taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu kafile, tarifeli uçakla İstanbul’a gitti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde, Uğurcan, Erce, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdulkadir, Mikel, Ahmet, Doğan, Fıratcan, Yusuf Sarı, Nwaekeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth yer aldı.