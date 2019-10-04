Savunma sallanıyor

CELAL UMUT EREN

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde sezona tam anlamıyla istediği gibi başlayamayan Galatasaray, istikrarsız bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızı takımda bilhassa savunma hattındaki aksamalar dikkat çekiyor.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Luyindama ve Marcao özellikle önemli maçlarda yaptıkları hatalarla göze çarptı. Marcao’nun geçen yıl da yaptığı bazı savunma arkasına rakibi kaçırma hataları zaman zaman kendini gösteriyor.

Luyindama da benzer bir durum yaşarken, defansif durumun düzeltilmesine uğraşılıyor. Ligde 6 haftada 6 gol yiyerek, maç başına 1 gol ortalaması tutturan Aslan’da, Brugge, Fenerbahçe ve PSG önünde sadece 1 gol yense de verilen gol pozisyonları endişelendirdi. Kaleci Muslera’nın başrole çıktığı PSG mücadelesinde tam 5 net kurtarış yapması buna örnek oldu. Fenerbahçe ve Brugge maçlarındaki savunmanın gol pozisyonu verme ortalaması maç başına 4 oldu.



Kulübe sıkıntısı

Teknik Direktör Fatih Terim’ın ısrarla Luyindama-Marcao ikilisiyle istikrarlı bir tandem oluşturma isteği bulunuyor. TFF Süper Kupa, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın çıktığı 9 maçın tamamında forma giyen Luyindama ile Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve bu sezon 8 resmi maçta süre alan Marcao, takımının da en çok oynayan isimleri konumunda.



İki savunmacının Galatasaray’a maliyeti toplamda 12 milyon euro olurken, 25 yaşındaki Luyindama ile 23 yaşındaki Marcao, öncelikle gelecek vaat etmeleriyle biliniyor. Ancak sezon başındaki aksaklıklar ve kulübede ciddi bir alternatifin olmaması da endişe verici bir durum yaratıyor.