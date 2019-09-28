Savunma şüphesi

Derbi öncesi her iki cephede de savunma hattının nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. Fenerbahçe’de sürpriz stoper Jailson’un yanında yer alan Zanka ve geçen sezonun devre arasından bu yana birlikte oynayan Luyindama-Marcao, derbinin kaderini etkileyecek isimler.

Jailson, Fenerbahçe’nin yediği 6 golün 3’ünde bireysel hatasıyla dikkat çekti. Ancak Brezilyalı futbolcu yüzde 92’lik pas isabetiyle topu oyuna sokmada ligin en başarılı oyuncularından.



Hava topu kapmada maç başına 1.4 ortalaması bulunan 24 yaşındaki Jailson, 1.2’lik top kapma oranıyla oynuyor. Yeni transfer Zanka, ilk golünü geçen hafta atarken, hava topunda 2.4’lük başarı oranı, pas isabet oranında yüzde 91’i bulması gibi başarılı rakamlar elde etti. Ancak Danimarkalı top kapmada yalnızca 0.4 ortalama ile sınıfta kaldı.



Hava toplarında kuvvetli olan Luyindama 5.0’lık hava topu kapma ortalamasıyla ligin en iyisi. Yüzde 86’lık pas isabeti olan Kongolu stoper, maç başına 1.0 top kapma istatistiği yakaladı. Bireysel hatalarıyla bilinen bir diğer savunma Marcao ligde 4 maça çıkarken hava topunda 2.5 ortalamayı buldu. Pas isabet oranı yüzde 87 olan 23 yaşındaki Brezilyalı, 0.8’lik top kapma oranına sahip.

Bir yanda Babel diğer yanda Deniz

Kanat hücumlarının önemli sayıldığı derbilerde, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gözü iki farklı futbolcuda olacak. İki yeni transfer; Ryan Babel ve Deniz Türüç, ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.



Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atan Hollandalı futbolcu, şu anda takımının en formda isimlerinden. 5 maçta 2 golü olan 32 yaşındaki yıldız, maç başına 2.2 dripling, 1.8 de şut ortalamasıyla kanat hücumunun baş aktörlerinden. Deniz Türüç henüz Fenerbahçe’de gol sevinci yaşamasa da Ersun Yanal’dan formayı kaptı. Maç başına yüzde 89 pas ortalaması, 1.6 dripling ortalaması ve 1.4 şut ortalamasıyla hücumda etkin rolde olan Deniz, derbide de sürpriz işlere imza atma potansiyelinde.

Heyecan verici orta sahalar

Transfer dönemini yoğun geçiren iki takımın kurdukları orta saha derbi öncesi herkesi heyecanlandırıyor. Premier Lig patentli yıldızları transfer eden Galatasaray; Seri, Nzonzi, Lemina gibi özel isimlere sahip.



Rakibinin gerisinde olmayan Fenerbahçe’de de Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Kruse gibi çok deneyimli futbolcular var. 5 maçta 5 asist yapan Kruse, maç başına 2.5’lik şut ortalamasıyla sürekli gol arayan bir isim. 39 yaşındaki Emre de 4 maçta 1 gol 1 asistle oynarken, maç başına 1.5 şut ortalamasına sahip. Emre, yüzde 90’lık pas isabetiyle takımının geçiş oyunundaki kilit noktası. Sadece 2 maça çıkan Gustavo, yüzde 96’lık pas isabet ortalamasıyla derbi öncesi rüştünü ispatladı.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında kafa golüyle dikkat çeken Seri, 3 maçta yüzde 87’lik pas isabeti ve 1.7’lik hava topu kapma oranıyla öne çıktı.

4 mücadelede yer alan Nzonzi, yüzde 94’lere çıkan pas isabeti ve 2.2’lik hava topu kapma oranıyla kısa sürede uyum sağladı.

Henüz 2 maça çıkan Lemina’nın etkisiz kalsa da potansiyeliyle fark yaratması bekleniyor.