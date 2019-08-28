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28.08.2019 - 21:47

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1248. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

28 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7, 9, 16, 28, 35, 47

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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