Tayland'da dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼kler DÃ¼nya Halter ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden KadÄ±n Halter Milli TakÄ±mÄ±, yurda dÃ¶ndÃ¼. KadÄ±nlar 45 kiloda koparmada 77 kilo ile altÄ±n, silkmede 92 kilo ile gÃ¼mÃ¼ÅŸ, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altÄ±n madalya kazanarak dÃ¼nya ÅŸampiyonu olan Åžaziye ErdoÄŸan, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, Zaten altÄ±n madalya bekliyorduk. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok iyi bir Ã§alÄ±ÅŸma geÃ§irdik. AltÄ±n madalya bekliyordum ama toplamda beklemiyordum aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. O bana sÃ¼rpriz oldu ama Ã¶nemli olan zaten toplamdÄ± benim iÃ§in, dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunu o belirliyordu. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r emeklerim boÅŸa gitmedi, dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldum. Benim bir de Ã§ocuÄŸum var, yaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r ondan ayrÄ±yÄ±m. Ondan ayrÄ± olmamÄ±n boÅŸa gitmesini istemiyordum. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r onu doldurduk, onun iÃ§in madalya aldÄ±m. Ã‡ok mutluyum. Burada kadÄ±nlarÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek istemiÅŸtim ve gÃ¶sterdim. Ä°nÅŸallah bundan sonrasÄ± ileriki mÃ¼sabakalarÄ±mda olacak" diye konuÅŸtu.Â

HER SPORCUNUN HAYALÄ° OLAN HEDEFLERE GÄ°DECEÄžÄ°Z"

"YapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda da konuÅŸan milli sporcu, Kocaeli'de 1-1.5 haftalÄ±k bir kamp sÃ¼reci geÃ§ireceÄŸim. Ondan sonra bir turnuvam var olimpiyatlar iÃ§in katÄ±lmam gereken. Oraya katÄ±lacaÄŸÄ±m, ondan sonra evime, NevÅŸehir'e geÃ§eceÄŸim ailemin, oÄŸlumun yanÄ±na, yaklaÅŸÄ±k 3-4 aydÄ±r ayrÄ±yÄ±m. Daha sonra BÃ¼yÃ¼kler Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z. Oradan sonra da olimpiyatlar. Her sporcunun hayalini kurduÄŸu, hedeflediÄŸi yere gideceÄŸiz Allah nasip ederse" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"OÄžLUMDAN 3 AYDIR UZAÄžIM"

"Åžampiyonalardan dolayÄ± uzun sÃ¼redir ailesinden uzak olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, 3 aydÄ±r Ã§ocuÄŸumdan ayrÄ±yÄ±m, bu bana Ã§ok koyuyor. Ama onun iÃ§in yapÄ±yorum, sabretmem gerekiyor. Bu yÃ¼zden bu uzaklÄ±ÄŸÄ±n boÅŸa gitmesini istemiyordum. Ä°nÅŸallah bundan sonrasÄ± iÃ§in de Ã¶yle olur. 3 ay benim iÃ§in de oÄŸlum iÃ§in de Ã§ok uzun bir sÃ¼re. Ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r boÅŸa gitmedi bu uzaklÄ±klar" ifadelerini kullandÄ±.Â

"MADALYAMI ÅžEHÄ°TLERE ARMAÄžAN EDÄ°YORUM"

Åžaziye ErdoÄŸan, desteklerinden dolayÄ± herkese teÅŸekkÃ¼r ederek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

Â "AltÄ±n madalyamÄ± ÅŸehit ailelerine ve ÅŸehitlere armaÄŸan ediyorum. Ä°nÅŸallah mekanlarÄ± cennet olsun. Ondan sonra bana tebriklerini gÃ¶nderen CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±mÄ±za, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Desteklerini hiÃ§ esirgemediler, teÅŸekkÃ¼r ediyorum"

Â