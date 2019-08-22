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22.08.2019 - 18:20| AA

Schalke 04, Levent Mercan ile sözleÅŸme imzaladÄ±

Schalke 04, 18 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÃ¶kenli futbolcusu Levent Mercan ile profesyonel kontrat yaptÄ±.Â

Schalke 04, Levent Mercan ile sözleÅŸme imzaladÄ±

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, 18 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk kÃ¶kenli futbolcusu Levent Mercan ile profesyonel kontrat yaptÄ±.Â 

Schalke 04 KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, alt yapÄ±dan yetiÅŸen Levent Mercan ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sÃ¼recek 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Mavi-beyazlÄ± ekibin teknik direktÃ¶rÃ¼ David Wagner, Levent Mercan'Ä±n profesyonel sÃ¶zleÅŸmeyi hak ettiÄŸini belirterek, "Levent'in hedefi her genÃ§ oyuncu gibi kendisini daha fazla geliÅŸtirmek. Bunun iÃ§in bizden her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi alacak." ifadelerini kullandÄ±.Â 

GenÃ§ futbolcu da profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayarak bir hayaline ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, gelecek yÄ±llarda kendisini daha da geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Levent Mercan bu sezon Schalke 04â€™Ã¼n Almanya KupasÄ± 1. turunda Drochtersen/Assel takÄ±mÄ±nÄ± 5-0 yendiÄŸi maÃ§ta ikinci yarÄ±da oyuna girmiÅŸ ve 1 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. 18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, geÃ§en hafta da Borussia MÃ¶chengladbach-Schalke 04 maÃ§Ä±nÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda oyuna girmiÅŸ ve ilk kez Bundesliga'da forma giymiÅŸti.

Schalke 04, Levent Mercan ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

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