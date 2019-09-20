Schalke 04 - Mainz canlı bahis heyecanı Misli.com

SCHALKE – MAINZ

Almanya Bundesliga’da 5. Hafta Veltins Arena’daki Schalke 04 ile Mainz 05 arasındaki mücadeleyle açılırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. İlk 4 haftada 7 puan toplayan ev sahibi Schalke 04, sezona iyi bir başlangıç yaptı denebilir. Geçen sezon ligin az gol atan ekiplerinden biri olan Schalke 04, bu sezon şimdiye kadar geçen sezona göre hücumda daha iyi performans sergiledi. Ozan Kabak’ın son anlarda oyuna girdiği son Paderborn mücadelesinde Suat Serdar ve Ahmed Kutucu, 5 gollü galibiyette ağları havalandıran isimlerden oldular. Ev sahibinde orta sahadan Bentaleb ve Schöpf ile forvet Raman’ın sakatlıkları var.

Önce Almanya Kupası’ndan elenen, sonra ilk 3 haftada aldığı 3 yenilgi ve yediği 12 golle bu sezona tam anlamıyla korkunç bir başlangıç yapan Mainz 05, evinde Hertha Berlin’i devirerek adeta nefes aldı. Bu sezon oynadığı bütün resmi maçlarda gol yiyen Mainz 05, geçen sezonda da deplasmandaki 17 maçın 15’inde gol yemişti. Konuk ekipte savunmacılar Bell ve Mwene ile forvetler Dong-Won, Mateta, Seydel sakat; ancak bu isimlerin çoğu bu sezon hiç oynamadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında Bundesliga’da oynanan son 6 maçın 5’ini Schalke 04 kazandı.

İki ekip arasında son 6 maçta da takımlardan biri gol yemeden kazandı.

Bu sezon Mainz 05’in ligde oynadığı son 4 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçın gollü geçmesi yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin önemli çoğunluğu mücadele ağların en azından 3 kez havalanacağını düşünerek, 2,5 Gol Üstü yönelmiş.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise çok az bir farkla Barcelona’nın galibiyeti.

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Schalke sezona kötü başlasa da, son haftalarda bir çıkış sergiledi. Bunun en iyi örneği deplasmandaki 5-1'lik Paderborn galibiyeti. David Wagner'in oyun sistemi yavaş yavaş oturmaya başladı. Schalke, Mainz'i üç farkla yenerse ligin zirve koltuğuna oturacak. Geçen haftaki 11'e göre bir değişiklik beklenmiyor. Mainz geçtiğimiz hafta Hertha'yı yenerek bu seozn ilk galibiyetini aldı ve son sırayı terketti. Hertha'nın formsuz olması bir anlam ifade etmiyor çünkü Mainz da çok formda başlamadı sezona. Sakat olan kaleci Müller'in yerine geçtiğimiz haftayi fileleri koruyan Zentner muazzam bir performans ortaya koymuştu. Müller'in sakatlığı geçerse otomatik olarak 11'e dahil olması garanti değil. Kim olursa olsun Schalke maçın favorisi.