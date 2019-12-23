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23.12.2019 - 13:45 | | İSTANBUL (İHA)

Schalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak

Milli futbolcu Ozan Kabak, formasını giydiği Schalke 04'de taraftarlar tarafından kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'de ayın oyuncusu belli oldu. Ozan Kabak, Schalke taraftarlarının yaptığı oylamada yüzde 48 ile kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli oyuncuyu yüzde 31 ile Benito Raman izledi. Amine Harit yüzde 11, Daniel Caligiuri ise yüzde 10 oy aldı.

Kasım'da takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ozan, söz konusu müsabakaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Schalke 04de ayın oyuncusu Ozan Kabak

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Schalke 04de ayın oyuncusu Ozan Kabak

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