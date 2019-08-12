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12.08.2019 - 16:05| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Schalke, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı! Konoplyanka...

Transferde adı Beşiktaş ile geçen Yevhen Konoplyanka için resmi açıklama geldi. Schalke 04’ün sportif direktörü Jochen Schneider, görüşmelerin olduğunu doğruladı.

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu belirtilen Yevhen Konoplyanka için resmi açıklama geldi. Schalke 04’ün sportif direktörü Jochen Schneider, Alman basınına yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeleri doğruladı. Beşiktaş ile Konoplyanka arasında bir transfer durumunun olduğunu belirten Schneider, henüz resmi anlaşmaların gerçekleşmediğini kaydetti.

Ukraynalı yıldızı elden çıkarmak isteyen Schalke’nin en doğru transfer teklifini beklediğini vurgulayan Alman idareci, henüz anlaşmanın olmadığını aktardı. Görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Beşiktaş’ın oyuncuyla ilgilendiği kabul edildi.

Schalke, Beşiktaşın ilgisini doğruladı Konoplyanka...

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